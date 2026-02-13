Vide-grenier de printemps Parking de la croix de Celony Aix-en-Provence
Vide-grenier de printemps Parking de la croix de Celony Aix-en-Provence dimanche 29 mars 2026.
Vide-grenier de printemps
Dimanche 29 mars 2026 de 8h30 à 15h. Parking de la croix de Celony Chemin d’Eguilles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:30:00
fin : 2026-03-29 15:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Vide grenier de printemps. Pas de vente de produits alimentaires, d’armes et de produits neufs
Restauration disponible sur place, foodtruck, bars et boulangeries. .
Parking de la croix de Celony Chemin d’Eguilles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 82 75 83 happycelony@gmail.com
English :
Spring garage sale. No sale of food, weapons or new goods
L’événement Vide-grenier de printemps Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence