Vide-grenier de printemps Parking de la croix de Celony Aix-en-Provence

Vide-grenier de printemps

Dimanche 29 mars 2026 de 8h30 à 15h. Parking de la croix de Celony Chemin d’Eguilles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Vide grenier de printemps. Pas de vente de produits alimentaires, d’armes et de produits neufs

Restauration disponible sur place, foodtruck, bars et boulangeries. .

Parking de la croix de Celony Chemin d’Eguilles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 82 75 83 happycelony@gmail.com

Spring garage sale. No sale of food, weapons or new goods

L’événement Vide-grenier de printemps Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence