Vide grenier de printemps rue des Ecoles Trégastel

Vide grenier de printemps

rue des Ecoles Salle Omnisport Trégastel Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-22 08:30:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

2026-03-22

Venez dénicher des trésors insoupçonnés !

Des vêtements, des objets déco, des livres, des jouets… il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets.

Que vous soyez chineur, amateur de bonnes affaires ou simplement curieux, ce vide-grenier est l’occasion idéale de faire de belles découvertes.

Ambiance conviviale garantie.

Alors, venez nombreux pour faire de bonnes affaires ! .

rue des Ecoles Salle Omnisport Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 76 96 16

