Vide grenier de printemps rue des Ecoles Trégastel
rue des Ecoles Salle Omnisport Trégastel Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-22 08:30:00
fin : 2026-03-22 17:30:00
2026-03-22
Venez dénicher des trésors insoupçonnés !
Des vêtements, des objets déco, des livres, des jouets… il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets.
Que vous soyez chineur, amateur de bonnes affaires ou simplement curieux, ce vide-grenier est l’occasion idéale de faire de belles découvertes.
Ambiance conviviale garantie.
Alors, venez nombreux pour faire de bonnes affaires ! .
