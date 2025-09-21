Vide grenier de rentrée Place de Verdun Beautiran

Vide grenier de rentrée Place de Verdun Beautiran dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier de rentrée

Place de Verdun Derrière l’église Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le Comité des Fêtes de Beautiran vous invite à son grand vide-greniers de rentrée !

Venez chiner, vendre ou simplement partager un moment convivial en famille et entre amis. De nombreuses trouvailles vous attendent !

Restauration et buvette sur place. .

Place de Verdun Derrière l’église Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 56 70 00

English : Vide grenier de rentrée

German : Vide grenier de rentrée

Italiano :

Espanol : Vide grenier de rentrée

L’événement Vide grenier de rentrée Beautiran a été mis à jour le 2025-09-03 par Sud Bordeaux Tourisme