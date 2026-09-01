Vide grenier de rentrée Chemin de la Cale Beautiran
dimanche 20 septembre 2026 · Chemin de la Cale · Beautiran
Informations pratiques
Beautiran
Vide grenier de rentrée
Chemin de la Cale BEAUTIRAN Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide grenier.
Places limitées, réservation obligatoire par téléphone.
Laisser un message avec nom, prénom, commune et le métrage souhaité. .
Chemin de la Cale BEAUTIRAN Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 56 70 00 cfdbeautiran@gmail.com
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English : Vide grenier de rentrée
L’événement Vide grenier de rentrée Beautiran a été mis à jour le 2026-09-08 par Sud Bordeaux Tourisme