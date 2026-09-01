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Vide grenier de rentrée Chemin de la Cale Beautiran

dimanche 20 septembre 2026 · Chemin de la Cale · Beautiran

Vide grenier de rentrée Chemin de la Cale Beautiran

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Chemin de la Cale
Adresse
BEAUTIRAN
Ville
33640 Beautiran
Département
Gironde
Tarif

Beautiran

Vide grenier de rentrée

Chemin de la Cale BEAUTIRAN Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vide grenier.

Places limitées, réservation obligatoire par téléphone.
Laisser un message avec nom, prénom, commune et le métrage souhaité.   .

Chemin de la Cale BEAUTIRAN Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 56 70 00  cfdbeautiran@gmail.com

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English : Vide grenier de rentrée

L’événement Vide grenier de rentrée Beautiran a été mis à jour le 2026-09-08 par Sud Bordeaux Tourisme

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