Vide-grenier de rentrée Jouy-le-Potier

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Vide-grenier de rentrée à Jouy-le-Potier

Dimanche 14 septembre 2025, la place de l’Église de Jouy-le-Potier s’anime avec le grand vide-grenier de rentrée organisé par l’A.I.P.E.J. Venez chiner des trésors, vendre ce qui encombre vos placards ou simplement flâner entre les stands dans une ambiance conviviale.

Restauration sur place

Place de l’Église, de 7h à 17h

5 € les 2 mètres linéaires (véhicule 6 m minimum)

Accueil des exposants dès 6h

Infos & réservations 06 31 29 69 44 .

Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 29 69 44

English :

Back-to-school garage sale in Jouy-le-Potier

On Sunday, September 14, 2025, Jouy-le-Potier?s Place de l?Église comes alive with the big back-to-school garage sale organized by the A.I.P.E.J. Come and hunt for treasures, sell what?s cluttering your cupboards, or simply stroll between the stalls in a friendly atmosphere

German :

Flohmarkt zum Schulbeginn in Jouy-le-Potier

Am Sonntag, den 14. September 2025, wird der Place de l’Eglise in Jouy-le-Potier mit dem von der A.I.P.E.J. organisierten großen Flohmarkt zum Schulanfang zum Leben erweckt

Italiano :

Mercatino del ritorno a scuola a Jouy-le-Potier

Domenica 14 settembre 2025, la Place de l’Église di Jouy-le-Potier si animerà con il grande mercatino autunnale organizzato dall’A.I.P.E.J. Venite a caccia di tesori, a vendere ciò che ingombra i vostri armadi o semplicemente a passeggiare tra le bancarelle in un’atmosfera amichevole

Espanol :

Mercadillo de vuelta al cole en Jouy-le-Potier

El domingo 14 de septiembre de 2025, la plaza de l’Église de Jouy-le-Potier se animará con la gran venta de garaje de otoño organizada por la A.I.P.E.J. Venga a buscar tesoros, a vender lo que abarrota sus armarios o simplemente a pasear entre los puestos en un ambiente agradable

