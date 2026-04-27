Vide-grenier de Riaucourt Riaucourt
Vide-grenier de Riaucourt Riaucourt dimanche 24 mai 2026.
Riaucourt
Vide-grenier de Riaucourt
Ville de Riaucourt Riaucourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
Rendez-vous le dimanche 24 mai pour un vide grenier réservé aux particuliers.
Restauration et buvette sur place. .
Ville de Riaucourt Riaucourt 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 56 51 33 adc.riaucourt@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier de Riaucourt Riaucourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Antenne de Chaumont