Riaucourt

Vide-grenier de Riaucourt

Ville de Riaucourt Riaucourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

Rendez-vous le dimanche 24 mai pour un vide grenier réservé aux particuliers.

Restauration et buvette sur place. .

Ville de Riaucourt Riaucourt 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 56 51 33 adc.riaucourt@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Riaucourt Riaucourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Antenne de Chaumont