Vide grenier de Saint Fraimbault Saint-Fraimbault
Vide grenier de Saint Fraimbault Saint-Fraimbault dimanche 3 mai 2026.
Saint-Fraimbault
Vide grenier de Saint Fraimbault
autour du petit bassin Saint-Fraimbault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
• De 8h00 à 18h00 -bourg de Saint-Fraimbault, 61350
• restauration et buvette sur place,
•1 € le mètre linéaire. Réservation obligatoire pour les exposants (thé ou café offert aux exposants). .
autour du petit bassin Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 58 01 63 18 vide-grenier-st-fraimbault@outlook.fr
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English : Vide grenier de Saint Fraimbault
L’événement Vide grenier de Saint Fraimbault Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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