Saint-Fraimbault

Vide grenier de Saint Fraimbault

autour du petit bassin Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

• De 8h00 à 18h00 -bourg de Saint-Fraimbault, 61350

• restauration et buvette sur place,

•1 € le mètre linéaire. Réservation obligatoire pour les exposants (thé ou café offert aux exposants). .

autour du petit bassin Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 58 01 63 18 vide-grenier-st-fraimbault@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier de Saint Fraimbault

L’événement Vide grenier de Saint Fraimbault Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne