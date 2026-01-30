Vide grenier de Saint Liguaire Niort
Vide grenier de Saint Liguaire Niort dimanche 1 mars 2026.
Vide grenier de Saint Liguaire
Rue de la Halte Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
27e édition du vide grenier de Saint-Liguaire organisé par l’OL St Liguaire dimanche 1er mars 2026 de 08h00 à 18h00
3€ le mètre
300 exposants .
Rue de la Halte Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 15 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier de Saint Liguaire
L’événement Vide grenier de Saint Liguaire Niort a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Niort Marais Poitevin