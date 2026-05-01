Vide Grenier de Saint-Malo-de-Phily Saint-Malo-de-Phily
Vide Grenier de Saint-Malo-de-Phily Saint-Malo-de-Phily samedi 30 mai 2026.
Saint-Malo-de-Phily
Vide Grenier de Saint-Malo-de-Phily
5 Rue du Rocher Saint-Malo-de-Phily Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Comité des Fêtes organise son vide grenier annuel de 09h30 à 18h00, ce samedi 30 mai.
Sur place, vous trouverez une restauration rapide, une buvette, des jeux géants et une structure gonflable !
Pour les exposants, les inscriptions se font au 02 99 57 82 40 ou avec l’adresse accueil@saintmalodephily.fr. .
5 Rue du Rocher Saint-Malo-de-Phily 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 57 82 40
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English :
L’événement Vide Grenier de Saint-Malo-de-Phily Saint-Malo-de-Phily a été mis à jour le 2026-05-24 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté