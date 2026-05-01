Saint-Malo-de-Phily

Vide Grenier de Saint-Malo-de-Phily

5 Rue du Rocher Saint-Malo-de-Phily Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Comité des Fêtes organise son vide grenier annuel de 09h30 à 18h00, ce samedi 30 mai.

Sur place, vous trouverez une restauration rapide, une buvette, des jeux géants et une structure gonflable !

Pour les exposants, les inscriptions se font au 02 99 57 82 40 ou avec l’adresse accueil@saintmalodephily.fr. .

5 Rue du Rocher Saint-Malo-de-Phily 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 57 82 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide Grenier de Saint-Malo-de-Phily Saint-Malo-de-Phily a été mis à jour le 2026-05-24 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté