Saujac

Vide grenier de Saujac

Saujac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez chiner et profiter de la journée !

Vide grenier et restauration sur place. .

Saujac 12260 Aveyron Occitanie +33 6 71 06 68 53 per.philippe@gmail.com

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English :

Come and enjoy the day!

L’événement Vide grenier de Saujac Saujac a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)