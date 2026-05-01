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Vide grenier de Saujac Saujac

Vide grenier de Saujac Saujac

Vide grenier de Saujac Saujac dimanche 31 mai 2026.

Ville : 12260 Saujac

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Saujac

Vide grenier de Saujac

Saujac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Venez chiner et profiter de la journée !
Vide grenier et restauration sur place.   .

Saujac 12260 Aveyron Occitanie +33 6 71 06 68 53  per.philippe@gmail.com

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English :

Come and enjoy the day!

L’événement Vide grenier de Saujac Saujac a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)