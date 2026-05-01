Vide grenier de Saujac Saujac
Vide grenier de Saujac Saujac dimanche 31 mai 2026.
Saujac
Vide grenier de Saujac
Saujac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez chiner et profiter de la journée !
Vide grenier et restauration sur place. .
Saujac 12260 Aveyron Occitanie +33 6 71 06 68 53 per.philippe@gmail.com
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English :
Come and enjoy the day!
L’événement Vide grenier de Saujac Saujac a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)