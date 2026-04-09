Vide grenier de Saulxures Saulxures
Vide grenier de Saulxures Saulxures jeudi 14 mai 2026.
Saulxures
Vide grenier de Saulxures
Autour de la salle des fêtes Saulxures Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
Animation, manège, buvette et restauration sur place. .
Autour de la salle des fêtes Saulxures 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 37 43 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier de Saulxures Saulxures a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres