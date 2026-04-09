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Vide grenier de Saulxures Saulxures

Vide grenier de Saulxures Saulxures

Vide grenier de Saulxures Saulxures jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Autour de la salle des fêtes

Ville : 52140 Saulxures

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saulxures

Vide grenier de Saulxures

Autour de la salle des fêtes Saulxures Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Tout public
Animation, manège, buvette et restauration sur place.   .

Autour de la salle des fêtes Saulxures 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 37 43 55 

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English :

L’événement Vide grenier de Saulxures Saulxures a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres

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