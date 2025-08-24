Vide grenier de Scey-Maisières Scey-Maisières
Vide grenier de Scey-Maisières Scey-Maisières dimanche 24 août 2025.
Scey-Maisières Doubs
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Dimanche 25 août de 08:00 à 18:00
Restauration et buvette sur place
Emplacement sur réservation auprès de Sandrine ou Annie de 17h00 à 19h00 au 06 65 75 52 24 ou 06 07 85 64 52 , 3 euros le mètre .
Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 85 64 52
