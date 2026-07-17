Vide-grenier de SEMAREY Semarey
dimanche 9 août 2026 · Semarey
Informations pratiques
Semarey
Vide-grenier de SEMAREY
Rue du Lavoir Semarey Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 05:30:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
La 4ème édition du vide-grenier de Semarey revient pour une journée conviviale et joyeuse !
Organisé par l’association Les Semarois, une jeune équipe dynamique.
Semarey va de nouveau s’animer pour une journée pleine de bonne humeur, de trouvailles, de rencontres… et de bonnes affaires ! .
Rue du Lavoir Semarey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 82 33 02
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English : Vide-grenier de SEMAREY
L’événement Vide-grenier de SEMAREY Semarey a été mis à jour le 2026-07-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)