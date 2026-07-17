UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Semarey

Vide-grenier de SEMAREY Semarey

dimanche 9 août 2026 · Semarey

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
05:30:00
Adresse
Rue du Lavoir
Ville
21320 Semarey
Département
Côte-d'Or
Tarif

Semarey

Vide-grenier de SEMAREY

Rue du Lavoir Semarey Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 05:30:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-09

La 4ème édition du vide-grenier de Semarey revient pour une journée conviviale et joyeuse !
Organisé par l’association Les Semarois, une jeune équipe dynamique.
Semarey va de nouveau s’animer pour une journée pleine de bonne humeur, de trouvailles, de rencontres… et de bonnes affaires !   .

Rue du Lavoir Semarey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 82 33 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier de SEMAREY

L’événement Vide-grenier de SEMAREY Semarey a été mis à jour le 2026-07-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)