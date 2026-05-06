VIDE-GRENIER DE TARABEL Tarabel
VIDE-GRENIER DE TARABEL Tarabel dimanche 7 juin 2026.
Tarabel
VIDE-GRENIER DE TARABEL
AU VILLAGE Tarabel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez chiner, vendre et passer un moment convivial !
Rendez-vous au village de Tarabel ce dimanche 7 juin !
Vide-Grenier ouvert de 9h à 18h (installation des exposants à partir de 7h).
2€ le mètre.
Restauration sur place
Des animations pour les enfants sont prévues de 10h à 15h !
Organisé par l’association des Parents d’Elèves Michel Bonnery .
AU VILLAGE Tarabel 31570 Haute-Garonne Occitanie contact@ape-bonnery.fr
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English :
Come and bargain, sell and have a great time!
L’événement VIDE-GRENIER DE TARABEL Tarabel a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE