Tarabel

VIDE-GRENIER DE TARABEL

AU VILLAGE Tarabel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez chiner, vendre et passer un moment convivial !

Rendez-vous au village de Tarabel ce dimanche 7 juin !

Vide-Grenier ouvert de 9h à 18h (installation des exposants à partir de 7h).

2€ le mètre.

Restauration sur place

Des animations pour les enfants sont prévues de 10h à 15h !

Organisé par l’association des Parents d’Elèves Michel Bonnery .

AU VILLAGE Tarabel 31570 Haute-Garonne Occitanie contact@ape-bonnery.fr

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English :

Come and bargain, sell and have a great time!

L’événement VIDE-GRENIER DE TARABEL Tarabel a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE