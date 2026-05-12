Vide grenier de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne
Vide grenier de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne dimanche 12 juillet 2026.
Autreville-sur-la-Renne
Vide grenier de Valdelancourt
Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Tout public
Organisé par l’association Le Relais des animaux .
Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne 52120 Haute-Marne Grand Est lerelaisdesanimaux@laposte.net
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English :
L’événement Vide grenier de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts
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