Autreville-sur-la-Renne

Vide grenier de Valdelancourt

Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Tout public

Organisé par l’association Le Relais des animaux .

Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne 52120 Haute-Marne Grand Est lerelaisdesanimaux@laposte.net

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English :

L’événement Vide grenier de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts