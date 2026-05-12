Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne

Vide grenier de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne

Vide grenier de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Village de Valdelancourt

Ville : 52120 Autreville-sur-la-Renne

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Autreville-sur-la-Renne

Vide grenier de Valdelancourt

Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Tout public
Organisé par l’association Le Relais des animaux   .

Village de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne 52120 Haute-Marne Grand Est   lerelaisdesanimaux@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier de Valdelancourt Autreville-sur-la-Renne a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne des Trois Forêts

À voir aussi à Autreville-sur-la-Renne (Haute-Marne)