Vide-grenier de Villars Montroyer Villars-Santenoge
Vide-grenier de Villars Montroyer Villars-Santenoge vendredi 8 mai 2026.
Villars-Santenoge
Vide-grenier de Villars Montroyer
Grande rue Villars-Santenoge Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Autour du marché aux fleurs annuel, le comité des fêtes propose buvette et petite restauration et marché des zouzous.
La brocante est ouverte aux exposants pour la seconde année le long de la grande rue. .
Grande rue Villars-Santenoge 52160 Haute-Marne Grand Est comitedesfetes52160@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier de Villars Montroyer Villars-Santenoge a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne