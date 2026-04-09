Villars-Santenoge

Vide-grenier de Villars Montroyer

Grande rue Villars-Santenoge Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

Autour du marché aux fleurs annuel, le comité des fêtes propose buvette et petite restauration et marché des zouzous.

La brocante est ouverte aux exposants pour la seconde année le long de la grande rue. .

Grande rue Villars-Santenoge 52160 Haute-Marne Grand Est comitedesfetes52160@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Villars Montroyer Villars-Santenoge a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne