VIDE GRENIER DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE – Villemagne-l’Argentière, 18 mai 2025 07:00, Villemagne-l'Argentière.

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par l’association « Les Mais de St Majan ».

Réservations d’emplacement 06 70 33 12 85

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 33 12 85

English :

All-day garage sale in the village of Villemagne l’Argentière organized by the « Les Mais de St Majan » association.

Pitch bookings 06 70 33 12 85

German :

Ganztägiger Flohmarkt im Dorf Villemagne l’Argentière, organisiert von der Vereinigung « Les Mais de St Majan ».

Reservierungen von Stellplätzen 06 70 33 12 85

Italiano :

Vendita di garage per tutto il giorno nel villaggio di Villemagne l’Argentière, organizzata dall’associazione « Les Mais de St Majan ».

Prenotazioni piazzole 06 70 33 12 85

Espanol :

Venta de garaje durante todo el día en el pueblo de Villemagne l’Argentière organizada por la asociación « Les Mais de St Majan ».

Reservas de parcelas 06 70 33 12 85

