VIDE GRENIER DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Villemagne-l’Argentière

Villemagne-l’Argentière Hérault

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par les Puces Villemagnaises.

Réservations d’emplacement 06 26 71 18 69

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 83 43 69 87

English :

All-day garage sale in the village of Villemagne l’Argentière organized by the Puces Villemagnaises.

Pitch reservations 06 26 71 18 69

German :

Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par les Puces Villemagnaises.

Reservierungen von Stellplätzen 06 26 71 18 69

Italiano :

Mercato delle pulci tutto il giorno nel villaggio di Villemagne l’Argentière, organizzato dai Puces Villemagnaises.

Prenotazioni piazzole 06 26 71 18 69

Espanol :

Mercadillo durante todo el día en el pueblo de Villemagne l’Argentière organizado por los Puces Villemagnaises.

Reservas de parcelas 06 26 71 18 69

