240 Avenue Léo Lagrange Decazeville Aveyron

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Vide Grenier autour du dojo de Decazeville de 8 h à 17 h, 240 avenue Léo Lagrange.

Restauration et buvette sur place toute la journée. Initiation gratuite au judo pour découvrir ce sport.

Inscriptions au vide grenier jusqu’au 12 septembre au 07 82 30 51 50, 2 € le mètre linéaire.

Organisé par le Judo Club Bassin Houiller. .

240 Avenue Léo Lagrange Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 7 82 30 51 50

L’événement Vide Grenier Decazeville a été mis à jour le 2025-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)