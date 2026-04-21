Vide-grenier d’Epeugney Épeugney
Vide-grenier d’Epeugney Épeugney vendredi 8 mai 2026.
Épeugney
Vide-grenier d’Epeugney
au centre du village Épeugney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
De nombreux exposants au vide grenier d’Epeugney ! De la place de l’Eglise au centre du village.
Buvette restauration sur place.
Organisé par l’Association Sauvegarde du Patrimoine. .
au centre du village Épeugney 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté isabelle.cuynet@wanadoo.fr
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English : Vide-grenier d’Epeugney
L’événement Vide-grenier d’Epeugney Épeugney a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON