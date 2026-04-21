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Vide-grenier d’Epeugney Épeugney

Vide-grenier d’Epeugney Épeugney

Vide-grenier d’Epeugney Épeugney vendredi 8 mai 2026.

Adresse : au centre du village

Ville : 25290 Épeugney

Département : Doubs

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Épeugney

Vide-grenier d’Epeugney

au centre du village Épeugney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

De nombreux exposants au vide grenier d’Epeugney ! De la place de l’Eglise au centre du village.
Buvette restauration sur place.
Organisé par l’Association Sauvegarde du Patrimoine.   .

au centre du village Épeugney 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   isabelle.cuynet@wanadoo.fr

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English : Vide-grenier d’Epeugney

L’événement Vide-grenier d’Epeugney Épeugney a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON