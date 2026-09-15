AGENDA · Saint-Léger-sous-Cholet
Vide-Grenier des Amis de Léo Saint-Léger-sous-Cholet
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Léger-sous-Cholet
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-Cholet
Vide-Grenier des Amis de Léo
Rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
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Rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 98 32 87 amisdeleo49280@gmail.com
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English :
L’événement Vide-Grenier des Amis de Léo Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais
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