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AGENDA · Saint-Léger-sous-Cholet

Vide-Grenier des Amis de Léo Saint-Léger-sous-Cholet

dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Léger-sous-Cholet

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Rue de la Vendée
Ville
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5

Saint-Léger-sous-Cholet

Vide-Grenier des Amis de Léo

Rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

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Rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 98 32 87  amisdeleo49280@gmail.com

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English :

L’événement Vide-Grenier des Amis de Léo Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais

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