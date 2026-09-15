Informations pratiques

Saint-Léger-sous-Cholet

Vide-Grenier des Amis de Léo

Rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

.

Rue de la Vendée Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 98 32 87 amisdeleo49280@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-Grenier des Amis de Léo Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais