Vide-grenier des Amis du Vert La Filature Retournac

Les Amis du Vert organisent leur vide-grenier le 19 juillet à la Filature… Venez proposer vos trésors ou en dénicher d’autres !

La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 11 33 57

English :

Les Amis du Vert are holding their garage sale on July 19 at La Filature… Come and sell your treasures or find new ones!

German :

Die Amis du Vert organisieren am 19. Juli ihren Flohmarkt in der Spinnerei… Kommen Sie und bieten Sie Ihre Schätze an oder finden Sie neue!

Italiano :

Gli Amis du Vert organizzano il loro mercatino dell’usato il 19 luglio a La Filature… Venite a vendere i vostri tesori o a trovarne di nuovi!

Espanol :

Les Amis du Vert organizan su venta de garaje el 19 de julio en La Filature… Venga a vender sus tesoros o a encontrar otros nuevos

