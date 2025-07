Vide-grenier des Anciens de l’Union Sportive Argelésienne Parc Thermal Argelès-Gazost

Vide-grenier des Anciens de l’Union Sportive Argelésienne Parc Thermal Argelès-Gazost vendredi 15 août 2025.

Vide-grenier des Anciens de l’Union Sportive Argelésienne

Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-15 07:00:00

fin : 2025-08-15 20:00:00

2025-08-15

Inscriptions sur place pour les exposants à partir de 6h30 Buvette et sandwicherie sur place.

Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 31 42 12

English :

On-site registration for exhibitors from 6:30 a.m. Refreshment bar and sandwich bar on site.

German :

Anmeldung vor Ort für Aussteller ab 6:30 Uhr Getränke und Sandwiches vor Ort.

Italiano :

Registrazione in loco per gli espositori a partire dalle 6.30. Bar e paninoteca in loco.

Espanol :

Inscripción in situ para los expositores a partir de las 6.30 h. Bar de refrescos y bocadillos in situ.

