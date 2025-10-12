Vide grenier des Archers de Tréméoc Salle omnisports Tréméoc

Vide grenier des Archers de Tréméoc Salle omnisports Tréméoc dimanche 12 octobre 2025.

Vide grenier des Archers de Tréméoc

Salle omnisports Rue de la Gare Tréméoc Finistère

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Les Archers de Tréméoc organisent leur traditionnel Vide-grenier.

Petite restauration sur place. .

Salle omnisports Rue de la Gare Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 65 16 49 07

