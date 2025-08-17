Vide grenier des Bois chemin des Lanchettes Chamonix-Mont-Blanc
Vide grenier des Bois chemin des Lanchettes Chamonix-Mont-Blanc dimanche 17 août 2025.
Vide grenier des Bois
chemin des Lanchettes Village des bois Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : Dimanche 2025-08-17 09:00:00
fin : 2025-08-17 16:30:00
2025-08-17
Vide grenier / Buvette et petite restauration sur place
chemin des Lanchettes Village des bois Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 18 37 13
English :
Flea market / refreshments and snacks on site
German :
Flohmarkt / Getränke und kleine Speisen vor Ort
Italiano :
Mercatino delle pulci / rinfreschi e snack in loco
Espanol :
Mercadillo / refrigerios y tentempiés in situ
