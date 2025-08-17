Vide grenier des Bois chemin des Lanchettes Chamonix-Mont-Blanc

Vide grenier des Bois chemin des Lanchettes Chamonix-Mont-Blanc dimanche 17 août 2025.

Vide grenier des Bois

chemin des Lanchettes Village des bois Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-17 09:00:00

fin : 2025-08-17 16:30:00

Date(s) :

2025-08-17

Vide grenier / Buvette et petite restauration sur place

.

chemin des Lanchettes Village des bois Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 18 37 13

English :

Flea market / refreshments and snacks on site

German :

Flohmarkt / Getränke und kleine Speisen vor Ort

Italiano :

Mercatino delle pulci / rinfreschi e snack in loco

Espanol :

Mercadillo / refrigerios y tentempiés in situ

L’événement Vide grenier des Bois Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc