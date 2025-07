Vide-grenier des Bouchons des Gaves Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Vide-grenier des Bouchons des Gaves Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost dimanche 3 août 2025.

Début : 2025-08-03 07:00:00

fin : 2025-08-03 20:00:00

2025-08-03

Vide-grenier organisé par l’association Bouchon des Gaves, au Parc Thermal d’Argelès-Gazost.

Inscriptions sur place pour les exposants à partir de 6h30.

Buvette et sandwicherie sur place .

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 84 64 60

English :

Garage sale organized by the Bouchon des Gaves association, in Argelès-Gazost’s Parc Thermal.

German :

Flohmarkt, organisiert von der Vereinigung Bouchon des Gaves, im Parc Thermal in Argelès-Gazost.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’associazione Bouchon des Gaves, presso il Parc Thermal di Argelès-Gazost.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la asociación Bouchon des Gaves, en el Parque Termal de Argelès-Gazost.

