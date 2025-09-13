Vide-grenier des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Vide-grenier des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Exposants :7€ le stand de 3 mètresInstallation de 7h00 à 9h00 Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Envie de tenir un stand et de vendre vos biens ? Rapprochez-vous du secrétariat du centre socioculturel des Bourderies pour vous inscrire.Stand buvette et sandwich sur place, barbe à papa…

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46