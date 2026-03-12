Vide grenier des Crevettes Bleues

Place du Voullien La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Comme chaque année, l’amicale de l’école des Crevettes Bleues organise un vide grenier, ouvert à tous. .

Place du Voullien La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 7 70 04 07 27

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English :

L’événement Vide grenier des Crevettes Bleues La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon