Vide grenier des Crevettes Bleues La Trinité-sur-Mer
Vide grenier des Crevettes Bleues La Trinité-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.
Vide grenier des Crevettes Bleues
Place du Voullien La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Comme chaque année, l’amicale de l’école des Crevettes Bleues organise un vide grenier, ouvert à tous. .
Place du Voullien La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 7 70 04 07 27
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English :
L’événement Vide grenier des Crevettes Bleues La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon