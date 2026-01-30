Vide Grenier des Familles Monts

Vide Grenier des Familles

Vide Grenier des Familles Monts samedi 7 mars 2026.

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-03-07 08:15:00
fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

5e ÉDITION VIDE-GRENIER DES FAMILLES
Samedi 7 mars 2026
Ouverture au public 8h15 à 17h
Entrée GRATUITE
Restauration et buvette sur place
17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 14 41 73 

English :

5th EDITION FAMILY GARDEN VACUUM
Saturday, March 7, 2026
Open to the public: 8:15 a.m. to 5 p.m
Admission: FREE
Catering and refreshments on site

