Vide Grenier des Familles

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Début : 2026-03-07 08:15:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

5e ÉDITION VIDE-GRENIER DES FAMILLES

Samedi 7 mars 2026

Ouverture au public 8h15 à 17h

Entrée GRATUITE

Restauration et buvette sur place .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 14 41 73

English :

5th EDITION FAMILY GARDEN VACUUM

Saturday, March 7, 2026

Open to the public: 8:15 a.m. to 5 p.m

Admission: FREE

Catering and refreshments on site

L’événement Vide Grenier des Familles Monts a été mis à jour le 2026-01-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme