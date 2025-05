Vide Grenier des fêtes – Salle des fêtes de LOUER Louer, 29 mai 2025 09:00, Louer.

Landes

Vide Grenier des fêtes Salle des fêtes de LOUER 37 route du pont du louts Louer Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-29 17:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Accueil des exposants à partir de 7h

8€ la table en intérieur (table et chaise fourni)

3€ le mètre en extérieur

Accueil du public de 9h à 17h

Buvette et restauration sur place

Salle des fêtes de LOUER 37 route du pont du louts

Louer 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 05 26 31 foyerdesjeunesdelouer@outlook.fr

English : Vide Grenier des fêtes

Exhibitors welcome from 7 a.m

8? per table indoors (table and chair supplied)

3? per meter outdoors

Public welcome from 9am to 5pm

Refreshments and catering on site

German : Vide Grenier des fêtes

Empfang der Aussteller ab 7 Uhr

8? pro Tisch im Innenbereich (Tisch und Stuhl werden gestellt)

3? pro Meter im Freien

Empfang des Publikums von 9 bis 17 Uhr

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Accoglienza degli espositori dalle ore 7.00

8? per tavolo all’interno (tavolo e sedie forniti)

3? al metro all’aperto

Accoglienza del pubblico dalle 9.00 alle 17.00

Ristoro e catering in loco

Espanol : Vide Grenier des fêtes

Recepción de expositores a partir de las 7.00 horas

8? por mesa en el interior (mesa y sillas incluidas)

3? por metro al aire libre

Horario de apertura al público: de 9.00 a 17.00 horas

Refrescos y catering in situ

