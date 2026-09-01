AGENDA · Trémentines
Vide Grenier des laits chauds Trémentines
dimanche 27 septembre 2026 · Trémentines
Informations pratiques
Trémentines
Vide Grenier des laits chauds
1 Rue d’Anjou Trémentines Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide-grenier.
Buvette et Restauration sur place .
1 Rue d’Anjou Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 75 32 49 leslaitschaud@gmail.com
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English :
L’événement Vide Grenier des laits chauds Trémentines a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Choletais
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