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AGENDA · Trémentines

Vide Grenier des laits chauds Trémentines

dimanche 27 septembre 2026 · Trémentines

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
1 Rue d'Anjou
Ville
49340 Trémentines
Département
Maine-et-Loire
Tarif
0 0 0

Trémentines

Vide Grenier des laits chauds

1 Rue d’Anjou Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Vide-grenier.
Buvette et Restauration sur place   .

1 Rue d’Anjou Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 75 32 49  leslaitschaud@gmail.com

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English :

L’événement Vide Grenier des laits chauds Trémentines a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Choletais

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