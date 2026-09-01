Informations pratiques

Trémentines

Vide Grenier des laits chauds

1 Rue d’Anjou Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide-grenier.

Buvette et Restauration sur place .

1 Rue d’Anjou Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 75 32 49 leslaitschaud@gmail.com

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English :

L’événement Vide Grenier des laits chauds Trémentines a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Choletais