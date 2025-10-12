VIDE GRENIER DES MAMANS Salle des fêtes La Canourgue

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Rendez-vous à la salle des fêtes du village de 14h à 17h pour le Vide grenier des mamans. Vous y trouverez des bonnes occasions pour vos enfants de 0 à 16 ans vêtements, jeux, jouets, livres, matériels et accessoires de puériculture, etc… »

Inscriptions levidegrenierdesmamans@aol.fr .

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie levidegrenierdesmamans@aol.fr

English :

Meet us at the village hall from 2pm to 5pm for the « Vide grenier des mamans ». You’ll find bargains for your children aged 0 to 16: clothes, games, toys, books, childcare equipment and accessories, etc. »

Registration: levidegrenierdesmamans@aol.fr

German :

Wir treffen uns von 14:00 bis 17:00 Uhr im Festsaal des Dorfes zum « Vide grenier des mamans » (Flohmarkt der Mütter). Hier finden Sie Schnäppchen für Ihre Kinder von 0 bis 16 Jahren: Kleidung, Spiele, Spielzeug, Bücher, Material und Zubehör für die Säuglingspflege, usw. »

Anmeldung: levidegrenierdesmamans@aol.fr

Italiano :

Dalle 14.00 alle 17.00, il mercatino delle mamme si terrà presso la sala del villaggio. Troverete occasioni per i vostri bambini da 0 a 16 anni: vestiti, giochi, giocattoli, libri, attrezzature e accessori per l’infanzia, ecc

Iscrizioni: levidegrenierdesmamans@aol.fr

Espanol :

Acércate al ayuntamiento de 14:00 a 17:00 para asistir al mercadillo de las mamás. Encontrarás gangas para tus hijos de 0 a 16 años: ropa, juegos, juguetes, libros, material y accesorios de puericultura, etc. »

Inscripción: levidegrenierdesmamans@aol.fr

