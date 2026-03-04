Vide-grenier des pannecéens Pannecé
Vide-grenier des pannecéens Pannecé dimanche 12 avril 2026.
Vide-grenier des pannecéens
Place de l’Église Pannecé Loire-Atlantique
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
Les habitants et les associations de Pannecé organisent un vide-grenier le dimanche 12 avril sur la place de l’Église.
Entrée libre. .
Place de l’Église Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 52 20 36 collectifpanneceen@gmail.com
English :
Pannecé residents and associations are organizing a garage sale on Sunday April 12 in Place de l’Église.
L’événement Vide-grenier des pannecéens Pannecé a été mis à jour le 2026-03-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis