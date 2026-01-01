Vide grenier des Petits collectionneurs Salle de l’Espacier Noves

Vide grenier des Petits collectionneurs

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 8h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 08:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Vide grenier de l’Association les Petits collectionneurs

Vide grenier organisé par l’Association les Petits collectionneurs



Ouvert au public dès 08H00



Petit déjeuner offert par un Hair en Provence pour les exposants à partir de 07H00.



Restauration et buvette sur place. .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 86 26 19 lespetitscollectionneurs@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Association les Petits Collectionneurs

L’événement Vide grenier des Petits collectionneurs Noves a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence