Vide Grenier des P’tites Malices Salle Polyvalente Jean Rabilloud La Verpillière

Début : 2026-01-25 08:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
L’association Les p’tites MAlices organise son vide grenier annuel dimanche 25 janvier à la salle polyvalente Jean Rabilloud de La Verpillière.
Salle Polyvalente Jean Rabilloud 193, Rue De Picardie La Verpillière 38290 Isère Auvergne-Rhône-Alpes lesptitesmalices@gmail.com
English :
The association Les p’tites MAlices organizes its annual garage sale on Sunday January 25 at the salle polyvalente Jean Rabilloud in La Verpillière.
