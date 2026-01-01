Vide Grenier des P’tites Malices Salle Polyvalente Jean Rabilloud La Verpillière

Vide Grenier des P’tites Malices

Salle Polyvalente Jean Rabilloud 193, Rue De Picardie La Verpillière Isère

Début : 2026-01-25 08:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

L’association Les p’tites MAlices organise son vide grenier annuel dimanche 25 janvier à la salle polyvalente Jean Rabilloud de La Verpillière.

Salle Polyvalente Jean Rabilloud 193, Rue De Picardie La Verpillière 38290 Isère Auvergne-Rhône-Alpes lesptitesmalices@gmail.com

English :

The association Les p’tites MAlices organizes its annual garage sale on Sunday January 25 at the salle polyvalente Jean Rabilloud in La Verpillière.

L’événement Vide Grenier des P’tites Malices La Verpillière a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère