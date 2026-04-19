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Vide Grenier des Sapeurs-Pompiers Chaux-des-Crotenay

Vide Grenier des Sapeurs-Pompiers Chaux-des-Crotenay dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Piscine Camping

Ville : 39150 Chaux-des-Crotenay

Département : Jura

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Chaux-des-Crotenay

Vide Grenier des Sapeurs-Pompiers

Piscine Camping Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Buvette-Repas (Jambon à la broche).   .

Piscine Camping Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 98 78 32  videgrenier.cdc@orange.fr

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English : Vide Grenier des Sapeurs-Pompiers

L’événement Vide Grenier des Sapeurs-Pompiers Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-04-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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