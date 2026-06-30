Vide grenier des supporters du handball Rue Félix Arnaudin Mios
samedi 8 août 2026 · Rue Félix Arnaudin · Mios
Informations pratiques
Mios
Vide grenier des supporters du handball
Rue Félix Arnaudin Parking du Collège Joséphine Baker Mios Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Vide-greniers et marchés aux puces de 8h-18h
Entrée gratuite
Environ 100 exposants
Restauration et buvette sur place .
Rue Félix Arnaudin Parking du Collège Joséphine Baker Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 52 52 87
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English : Vide grenier des supporters du handball
L’événement Vide grenier des supporters du handball Mios a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Coeur Bassin