Vide grenier des supporters du handball Rue Félix Arnaudin Mios

Informations pratiques

Mios

Vide grenier des supporters du handball

Rue Félix Arnaudin Parking du Collège Joséphine Baker Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Vide-greniers et marchés aux puces de 8h-18h

Entrée gratuite

Environ 100 exposants

Restauration et buvette sur place .

Rue Félix Arnaudin Parking du Collège Joséphine Baker Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 52 52 87

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English : Vide grenier des supporters du handball

L’événement Vide grenier des supporters du handball Mios a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Coeur Bassin