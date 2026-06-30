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Vide grenier des supporters du handball Rue Félix Arnaudin Mios

samedi 8 août 2026 · Rue Félix Arnaudin · Mios

Vide grenier des supporters du handball Rue Félix Arnaudin Mios

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Rue Félix Arnaudin
Adresse
Parking du Collège Joséphine Baker
Ville
33380 Mios
Département
Gironde
Tarif

Mios

Vide grenier des supporters du handball

Rue Félix Arnaudin Parking du Collège Joséphine Baker Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Vide-greniers et marchés aux puces de 8h-18h
Entrée gratuite
Environ 100 exposants
Restauration et buvette sur place   .

Rue Félix Arnaudin Parking du Collège Joséphine Baker Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 52 52 87 

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English : Vide grenier des supporters du handball

L’événement Vide grenier des supporters du handball Mios a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Coeur Bassin

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