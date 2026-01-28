Vide-grenier d’hiver Place Georges Clemenceau Cauterets
Vide-grenier d'hiver Place Georges Clemenceau Cauterets dimanche 15 février 2026.
Place Georges Clemenceau CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-15 08:00:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
2026-02-15
Vide-grenier et buvette au profit du secours catholique.
3€00 le mètre, sur réservation.
Pelegrin Laëtitia 0683571806.
Vide-grenier à la salle Wallon de la Mairie et buvette sur la place. .
Place Georges Clemenceau CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 57 18 06
English :
Garage sale and refreshment stand in aid of Catholic Relief Services.
3?00 per meter, by reservation.
Pelegrin Laëtitia 0683571806.
