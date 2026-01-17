Vide grenier d’hiver Centre des congrès Épinal
Vide grenier d’hiver Centre des congrès Épinal dimanche 1 février 2026.
Vide grenier d’hiver
Centre des congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
145 Exposants.
Restauration et buvette sur placeTout public
0 .
Centre des congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 07 15 74 95
English :
145 exhibitors.
Catering and refreshments on site
L’événement Vide grenier d’hiver Épinal a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION