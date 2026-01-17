Vide grenier d’hiver Centre des congrès Épinal

Vide grenier d’hiver

Centre des congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

145 Exposants.

Restauration et buvette sur placeTout public

English :

145 exhibitors.

Catering and refreshments on site

L’événement Vide grenier d’hiver Épinal a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION