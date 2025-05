Vide Grenier – Die, 8 juin 2025 07:30, Die.

Drôme

Vide Grenier Place de la République Die Drôme

Début : 2025-06-08 07:30:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Vide grenier gratuit aux visiteurs, organisé par l’Association Les Die Versions.

Pour les visiteurs.euses de 7h30 à 18h. Boissons et petite restauration sur place. On vous attend nombreux.ses

Place de la République

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 05 03 53 jcp63@hotmail.fr

English :

Free garage sale for visitors, organized by the Association Les Die Versions.

For visitors from 7.30 am to 6 pm. Drinks and snacks on site. We look forward to seeing you

German :

Kostenloser Flohmarkt für Besucher, organisiert von der Association Les Die Versions.

Für Besucher/innen von 7:30 bis 18:00 Uhr. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Wir erwarten Sie zahlreich

Italiano :

Vendita di garage gratuita per i visitatori, organizzata dall’Associazione Les Die Versions.

Per i visitatori dalle 7.30 alle 18.00. Bevande e snack sul posto. Vi aspettiamo!

Espanol :

Venta de garaje gratuita para los visitantes, organizada por la Asociación Les Die Versions.

Para los visitantes, de 7.30 a 18.00 horas. Bebidas y aperitivos in situ. ¡Le esperamos!

