Vide grenier – Die, 15 juin 2025 08:00, Die.

Drôme

Vide grenier Place de la République Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 08:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

Date(s) :

2025-06-15

L’Accorderie du Pays Diois organise un vide grenier sur la Place de la République !

Buvette et snack sur place.

3€ le mètre linéaire

.

Place de la République

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 28 90 53 die@accorderie.fr

English :

L’Accorderie du Pays Diois is organizing a garage sale on the Place de la République!

Refreshments and snacks on site.

3? per linear meter

German :

Die Accorderie du Pays Diois organisiert einen Flohmarkt auf dem Place de la République!

Getränke und Snacks vor Ort.

3? der laufende Meter

Italiano :

L’Accorderie Pays Diois organizza una vendita di garage in Place de la République!

Rinfresco e spuntini sul posto.

3? al metro lineare

Espanol :

La Accorderie du Pays Diois organiza una venta de garaje en la Place de la République

Refrescos y tentempiés in situ.

3? por metro lineal

L’événement Vide grenier Die a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme du Pays Diois