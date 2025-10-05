Vide Grenier Die

Vide Grenier Die dimanche 5 octobre 2025.

Vide Grenier

Place de la République Die Drôme

Tarif : 3 – 3 – EUR

le mètre

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Envie de faire de la place dans vos placards, de donner une seconde vie à vos trésors oubliés, ou tout simplement de passer un bon moment ? L’Accorderie organise son vide-grenier d’automne !

Buvette et snack sur place

Place de la République Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr

English :

Want to make room in your closets, give a second life to your forgotten treasures, or simply have a good time? The Accorderie is organizing its autumn garage sale!

Refreshments and snacks on site

German :

Haben Sie Lust, Platz in Ihren Schränken zu schaffen, Ihren vergessenen Schätzen ein zweites Leben zu geben oder einfach nur eine gute Zeit zu verbringen? Die Accorderie organisiert ihren Herbstflohmarkt!

Getränke und Snacks vor Ort

Italiano :

Volete fare spazio nei vostri armadi, dare una seconda vita ai vostri tesori dimenticati o semplicemente divertirvi? Le Accorderie organizzano il loro mercatino autunnale!

Rinfreschi e spuntini sul posto

Espanol :

¿Quiere hacer sitio en sus armarios, dar una segunda vida a sus tesoros olvidados o simplemente pasar un buen rato? La Accorderie organiza su mercadillo de otoño

Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Vide Grenier Die a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Pays Diois