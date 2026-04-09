Vide-grenier d’Isômes Isômes
Vide-grenier d’Isômes Isômes dimanche 3 mai 2026.
Isômes
Vide-grenier d’Isômes
Rue de Bellefontaine Isômes Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Vide-greniers dans les rues du village avec buvette & restauration sur place.
Emplacement gratuit limité à 15 mètres linéaires. .
Rue de Bellefontaine Isômes 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 52 82 34 martine-pol@orange.fr
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English :
L’événement Vide-grenier d’Isômes Isômes a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne