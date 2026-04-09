Isômes

Vide-grenier d’Isômes

Rue de Bellefontaine Isômes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Vide-greniers dans les rues du village avec buvette & restauration sur place.

Emplacement gratuit limité à 15 mètres linéaires. .

Rue de Bellefontaine Isômes 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 52 82 34 martine-pol@orange.fr

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English :

L’événement Vide-grenier d’Isômes Isômes a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne