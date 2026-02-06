Vide grenier Dissay-sous-Courcillon

Vide grenier Dissay-sous-Courcillon dimanche 14 juin 2026.

Vide grenier

Dissay-sous-Courcillon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Vide grenier.
1.50 € le m 4 m minimum avec le véhicule sur place. Restauration sur place   .

Dissay-sous-Courcillon 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 31 45 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market.

L’événement Vide grenier Dissay-sous-Courcillon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir