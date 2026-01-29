Vide grenier Diwan Salle Nominoë Crozon

Vide grenier Diwan

Salle Nominoë Rue Nominoë Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

L’école Diwan de Crozon et son comité de soutien Startijenn organisent un vide grenier de printemps !

Les exposants peuvent dès à présent réserver leur emplacement par mail ou par téléphone.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle Nominoë Rue Nominoë Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 68 45 70 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier Diwan

L’événement Vide grenier Diwan Crozon a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime