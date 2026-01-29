Vide grenier Diwan Salle Nominoë Crozon

Vide grenier Diwan Salle Nominoë Crozon dimanche 8 mars 2026.

Vide grenier Diwan

Salle Nominoë Rue Nominoë Crozon Finistère

Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

L’école Diwan de Crozon et son comité de soutien Startijenn organisent un vide grenier de printemps !
Les exposants peuvent dès à présent réserver leur emplacement par mail ou par téléphone.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle Nominoë Rue Nominoë Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 68 45 70 63 

