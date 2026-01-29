Vide grenier Diwan Salle Nominoë Crozon
Vide grenier Diwan Salle Nominoë Crozon dimanche 8 mars 2026.
Vide grenier Diwan
Salle Nominoë Rue Nominoë Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
L’école Diwan de Crozon et son comité de soutien Startijenn organisent un vide grenier de printemps !
Les exposants peuvent dès à présent réserver leur emplacement par mail ou par téléphone.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Nominoë Rue Nominoë Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 68 45 70 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier Diwan
L’événement Vide grenier Diwan Crozon a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime