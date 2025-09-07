Vide grenier Dollon
Vide grenier Dollon dimanche 7 septembre 2025.
Vide grenier
Esplanade de la salle des fêtes Dollon Sarthe
Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Organisé par Dollon festivités
Venez chiner, vendre, flâner et passer un bon moment en famille ou entre amis !
Buvette et restauration sur place. .
Esplanade de la salle des fêtes Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 25 09 16
L’événement Vide grenier Dollon a été mis à jour le 2025-08-11 par Bureau d’information touristique de Vibraye