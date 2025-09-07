Vide grenier Dollon

Vide grenier Dollon dimanche 7 septembre 2025.

Vide grenier

Esplanade de la salle des fêtes Dollon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Organisé par Dollon festivités

Venez chiner, vendre, flâner et passer un bon moment en famille ou entre amis !

Buvette et restauration sur place. .

Esplanade de la salle des fêtes Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 25 09 16

English :

Organized by Dollon festivités

German :

Organisiert von Dollon festivités

Italiano :

Organizzato da Dollon festivités

Espanol :

Organizado por Dollon festivités

L’événement Vide grenier Dollon a été mis à jour le 2025-08-11 par Bureau d’information touristique de Vibraye