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Vide Grenier Dombasle-devant-Darney

Vide Grenier Dombasle-devant-Darney

Vide Grenier Dombasle-devant-Darney dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Voie de Belrupt

Ville : 88260 Dombasle-devant-Darney

Département : Vosges

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Dombasle-devant-Darney

Vide Grenier

Voie de Belrupt Dombasle-devant-Darney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Le Foyer Rural organise un vide grenier.
Restauration rapide et buvette sur place.
Emplacement gratuit pour particuliers et professionnels (réservation obligatoire)Tout public
0  .

Voie de Belrupt Dombasle-devant-Darney 88260 Vosges Grand Est +33 6 80 50 54 68  elodie.roux@icloud.com

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English :

The Foyer Rural organizes a garage sale.
Fast food and refreshments on site.
Free pitches for individuals and professionals (reservation required):

L’événement Vide Grenier Dombasle-devant-Darney a été mis à jour le 2026-04-23 par VOSGES TOURISME