Dombasle-devant-Darney

Vide Grenier

Voie de Belrupt Dombasle-devant-Darney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Foyer Rural organise un vide grenier.

Restauration rapide et buvette sur place.

Emplacement gratuit pour particuliers et professionnels (réservation obligatoire)Tout public

0 .

Voie de Belrupt Dombasle-devant-Darney 88260 Vosges Grand Est +33 6 80 50 54 68 elodie.roux@icloud.com

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English :

The Foyer Rural organizes a garage sale.

Fast food and refreshments on site.

Free pitches for individuals and professionals (reservation required):

L’événement Vide Grenier Dombasle-devant-Darney a été mis à jour le 2026-04-23 par VOSGES TOURISME