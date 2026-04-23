Vide Grenier Dombasle-devant-Darney
Vide Grenier Dombasle-devant-Darney dimanche 7 juin 2026.
Dombasle-devant-Darney
Vide Grenier
Voie de Belrupt Dombasle-devant-Darney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Foyer Rural organise un vide grenier.
Restauration rapide et buvette sur place.
Emplacement gratuit pour particuliers et professionnels (réservation obligatoire)Tout public
0 .
Voie de Belrupt Dombasle-devant-Darney 88260 Vosges Grand Est +33 6 80 50 54 68 elodie.roux@icloud.com
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English :
The Foyer Rural organizes a garage sale.
Fast food and refreshments on site.
Free pitches for individuals and professionals (reservation required):
L’événement Vide Grenier Dombasle-devant-Darney a été mis à jour le 2026-04-23 par VOSGES TOURISME