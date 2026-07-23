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Vide Grenier Dombasle-en-Xaintois

dimanche 6 septembre 2026 · Dombasle-en-Xaintois

Vide Grenier Dombasle-en-Xaintois

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue de la Gare
Ville
88500 Dombasle-en-Xaintois
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Dombasle-en-Xaintois

Vide Grenier

Rue de la Gare Dombasle-en-Xaintois Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Vide Grenier
Petite restauration sur place
Prix mètre linéaire
Organisé par l’association Saint-BasleTout public
0  .

Rue de la Gare Dombasle-en-Xaintois 88500 Vosges Grand Est +33 6 37 94 86 16 

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English :

Yard Sale
Light refreshments available on site
Price per linear meter
Organized by the Saint-Basle Association

L’événement Vide Grenier Dombasle-en-Xaintois a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT