Vide Grenier Dombasle-en-Xaintois
dimanche 6 septembre 2026 · Dombasle-en-Xaintois
Informations pratiques
Dombasle-en-Xaintois
Vide Grenier
Rue de la Gare Dombasle-en-Xaintois Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Vide Grenier
Petite restauration sur place
Prix mètre linéaire
Organisé par l’association Saint-BasleTout public
0 .
Rue de la Gare Dombasle-en-Xaintois 88500 Vosges Grand Est +33 6 37 94 86 16
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English :
Yard Sale
Light refreshments available on site
Price per linear meter
Organized by the Saint-Basle Association
L’événement Vide Grenier Dombasle-en-Xaintois a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT