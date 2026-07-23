Informations pratiques

Dombasle-en-Xaintois

Vide Grenier

Rue de la Gare Dombasle-en-Xaintois Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Vide Grenier

Petite restauration sur place

Prix mètre linéaire

Organisé par l’association Saint-BasleTout public

0 .

Rue de la Gare Dombasle-en-Xaintois 88500 Vosges Grand Est +33 6 37 94 86 16

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English :

Yard Sale

Light refreshments available on site

Price per linear meter

Organized by the Saint-Basle Association

L’événement Vide Grenier Dombasle-en-Xaintois a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT