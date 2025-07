Vide Grenier Place de la Mairie Domeyrat

Vide Grenier Place de la Mairie Domeyrat mardi 22 juillet 2025.

Vide Grenier

Place de la Mairie Domeyrat Domeyrat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Vide grenier annuelle de 8h à 17h sur la place de l’Eglise avec buvette sur place.

2€ le mètre. Réservations jusqu’au 18/06 au 06 80 37 60 70 ou au 06 83 42 35 83

.

Place de la Mairie Domeyrat Domeyrat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 37 60 70 mairie.domeyrat@orange.fr

English :

Annual flea market from 8am to 5pm on the Place de l’Eglise with refreshments on site.

2? per meter. Reservations until 18/06 on 06 80 37 60 70 or 06 83 42 35 83

German :

Jährlicher Flohmarkt von 8 bis 17 Uhr auf dem Place de l’Eglise mit Erfrischungsständen vor Ort.

2? pro Meter. Reservierungen bis zum 18.06. unter 06 80 37 60 70 oder 06 83 42 35 83

Italiano :

Mercato delle pulci annuale dalle 8.00 alle 17.00 in Place de l’Eglise con rinfresco in loco.

2? al metro. Prenotazioni fino al 18/06 allo 06 80 37 60 70 o 06 83 42 35 83

Espanol :

Mercadillo anual de 8.00 a 17.00 horas en la Place de l’Eglise, con refrescos in situ.

2? por metro. Reservas hasta el 18/06 en el 06 80 37 60 70 o 06 83 42 35 83

L’événement Vide Grenier Domeyrat a été mis à jour le 2025-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier