Dommartin-le-Saint-Père

Vide Grenier

Dommartin le Saint-Père Rue de Givaucourt Dommartin-le-Saint-Père Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

L’association Echo Village de la Blaise de Dommartin-le-Saint-Père vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle, le dimanche 21 juin à partir de 8h, dans la rue de Givaucourt.

Tout au long de la journée, venez chiner, flâner et profiter notamment d’une exposition de landaus anciens. Vous pourrez également assister à une vente de pain cuits sur place dans le four banal.

Buvette et restauration seront proposées sur place pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Recherche d’exposants (emplacement gratuit pour les particuliers). .

Dommartin le Saint-Père Rue de Givaucourt Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est +33 7 86 70 11 18

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English :

L’événement Vide Grenier Dommartin-le-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-03 par Antenne de Joinville